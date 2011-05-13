Annesini arayan Bolivyalı çocuk kendisini Şili'de buldu

T24 - Annesini bulmak için Bolivya'daki evinden ayrılan 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini yanlışlıkla Şili'de buldu.



Franklin Villca Huanaco saklandığı bir kamyonun konteynırında yaklaşık 1000 kilometre yol katetti. Bolivya yetkilileri, Huanaco'nun, Cochabamba kentindeki annesine ulaşmaya çalıştığını açıkladı. Anne Huanco ise kokain yapımında kullanılan kimyasal maddelerin ticaretini yaptığı için hapis cezasına çarptırılmış, cezasını çektikten sonra kentte çalışmaya başlamıştı.



Yolculuğu iki gün süren Franklin Villca Huanaco, gizlendiği kamyonun Cochabamba'ya gittiğini sanıyordu. Ancak kamyon Şili'nin Iquique kentine gidiyordu. Kamyon sürücüsü de içerdeki davetsiz misafirden habersizdi. Yetkililer, Franklin Villca Huanaco'nun, Bolivya'nın gece soğuk hava koşullarında yiyeceksiz ve susuz hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söylüyor. Şili'nin Iquique kentinde yalnız başına dolaşırken bulunan Bolivyalı çocuğa bir aile sahip çıktı. Franklin Villca Huanaco ve annesi ise sonunda Bolivya Televizyonu aracılığı ile birbirleriyle iletişim kurdu.



Duygusal anların yaşandığı canlı yayında Franklin, "Acele et. Gel ve beni al anneciğim" dedi. Associated Haber Ajansı, Franklin'in daha sonra polise ve Şili Devlet Televizyonu'na, 14 yaşındaki ağabeyinin kendisine kötü davranmasından şikayetçi olduğunu söylediğini bildirdi.





