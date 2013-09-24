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Yaşam

Annesini 55 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Neriman K.'nin cesedinde yapılan ilk incelemede vücudunda 55 bıçak darbesi tespit edildi

24 Eylül 2013 13:07

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesini 55 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
 
Alınan bilgiye göre, 155 polis imdat hattına Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Selver Sokak'taki bir evde tartışma olduğu ihbarı geldi.
 
İhbarı değerlendirerek verilen adresdeki eve giden polis ekipleri, annesi Neriman K.'yı (56) bıçakla yaraladığı belirtilen Soner K.'yı (25) kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı.
 
İkna çalışmaları sonuç vermeyince ekipler camı kırarak içeri girdi.
 
Polise direnen Soner K. kelepçelenerek gözaltına alınırken, evde anne Neriman K'nin cesedi bulundu.
 
Neriman K.'nin cesedinde yapılan ilk incelemede vücudunda 55 bıçak darbesi tespit edildi.
 
Zanlı Soner K.'nın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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