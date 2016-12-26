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Spor

Annesine küfrettiler, babasının ayaklarına kapandı!

Katar Yıldızlar Ligi'nde oynanan Al Shahaniya-Al Khor mücadelesinde şaşırtıcı anlar yaşandı

26 Aralık 2016 16:20

Katar Ligi'nde oynanan bir mücadelede, annesine küfrettiği gerekçesiyle rakip oyuncuya saldıran futbolcuyu sahaya giren babası sakinleştirdi.

Maç oynanırken iddialara göre Al Khor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Wellinton Souza Al Shahaniya'nın defans oyuncusu Muhammad Adnan'la kavga ederken, kaleci Khalifa Al Dosari'nin annesine küfretti.

Bunu duyan Dosari, koşarak Wellinton Souza'ya saldırdı. Ortam gerilince kaleci Dosari'nin babası sahaya girerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

Bunun üzerine Dosari babasının ayaklarına kapanarak özür diledi.

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Al KhorWellinton SouzaKhalifa Al Dosari

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