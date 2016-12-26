Annesine küfrettiler, babasının ayaklarına kapandı!

Katar Ligi'nde oynanan bir mücadelede, annesine küfrettiği gerekçesiyle rakip oyuncuya saldıran futbolcuyu sahaya giren babası sakinleştirdi.

Maç oynanırken iddialara göre Al Khor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Wellinton Souza Al Shahaniya'nın defans oyuncusu Muhammad Adnan'la kavga ederken, kaleci Khalifa Al Dosari'nin annesine küfretti.



Bunu duyan Dosari, koşarak Wellinton Souza'ya saldırdı. Ortam gerilince kaleci Dosari'nin babası sahaya girerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.



Bunun üzerine Dosari babasının ayaklarına kapanarak özür diledi.