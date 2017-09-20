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Sağlık

Annesine aşırı bağımlı çocuklar okula gitmek istemiyor

KAYSERİ, (DHA) - PSİKİYATRİ Uzmanı Yrd

20 Eylül 2017 18:59

KAYSERİ, (DHA) - PSİKİYATRİ Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, annesine aşırı bağımlı çocukların okula gitmek istemediğini belirterek, \"Annesinden ayrılacağı için ortaya çıkan kaygının bir sonucu olan bu durum; çocukta çarpıntı, nefes darlığı, bulantı ve idrar kaçırma gibi sorunlara yol açıyor\" dedi.
Okula yeni başlayan çocuklarda anne bağımlılığı olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, \"Okula başlayan 4-7 yaş arasındaki çocukların yüzde 2’sinde ortaya çıkan ‘ayrılma anksiyetesi bozukluğu’ en az 4 hafta boyunca devam ediyor. Annesinden ayrılacağı için ortaya çıkan kaygının bir sonucu olan bu durum; çocukta çarpıntı, nefes darlığı, bulantı ve idrar kaçırma gibi sorunlara yol açıyor. Uzun süren ağlama nöbetleriyle kendini gösteren bu psikolojik sorun için uygun terapi tekniklerinin kullanılması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.
Çocuğa güven aşılanmazsa gelişimin sağlıklı olmayacağını belirten Karayağız, \"Ebeveynlerin tutum ve davranışları ile sosyal çevre, çocukların karakterlerinin oluşmasında etkilidir. Çocuğuna aşırı düşkün, ona sorumluluk vermeyen, onu sınırlayan ve sürekli uyaran, çocuğuna güven aşılamayan ya da psikolojik sorunları olan anne-babalar, çocuklarının gelişim aşamasını sağlıklı bir şekilde atlatamamaktadır. Bu tip ailelerin çocukları, yaşamları boyunca psikolojik sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden biri ayrılma anksiyetesi bozukluğudur. Okula ilk kez başlayacak çocuklarda ortaya çıkan bu sorun beklenenden daha fazla yenilenen kaygıya neden olmaktadır. Çocuk, bağlandığı kişiyi kaybedeceğini ya da başına kötü bir şeyler geleceğini düşünerek aşırı derecede kaygılanır. Bu tür çocukların kaygı nedeniyle okul ya da başka bir yere annesiz gitmek istemediği görülmektedir\" diye konuştu.

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