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Annesinden çektiği çıplak pozların intikamını aldı

Eva Ionesco küçük yaşta çıplak fotoğraflarını çekerek Playboy dergisinde yayımlatan annesine tazminat davası açtı

19 Aralık 2012 12:25

Fransız aktris Eva Ionesco'nun 4-12 yaşları arasındayken çıplak fotoğraflarını çeken annesine açtığı tazminat davası, çocuk yaştaki kızının özel hayatını ve görüntülerini yayımladığı için 10 bin euro (23 bin 500 TL) tazminat ödemesi kararıyla sonuçlandı.

Paris'te görülen 200 bin euro'luk (470 bin TL) tazminat davasından çıkan karara göre fotoğraf sanatçısı Irina Ionesco,  fotoğrafların negatiflerinden bazılarını da iade edecek.

hurriyet.com'da yer alan habere göre, fotoğrafların “çalınmış çocukluğunu” hatırlattığını söyleyen Eva Ionesco, 1976’da, henüz 11 yaşındayken Playboy’un Ekim sayısına poz vermiş, derginin en genç modeli olmuştu.

Ionesco’nun çocukluk fotoğrafları bir başka erkek dergisi Penthouse’ta da yayımlanmıştı.

Eva Ionesco, 2010 yılında 'My Little Princess' (Küçük Prensesim) isimli, kendi yönettiği filmde annesiyle olan ilişkisini ve çocukken yaşadıklarını anlattı. Filmin başrolünü ünlü Fransız aktris Isabelle Huppert oynadı.

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