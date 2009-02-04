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Yaşam

Annesinden böyle özür diledi

Eskişehir’de Cüneyt adlı bir kişi, Yunusemre Devlet Hastanesi karşısındaki 3 bilborda ilan vererek, annesinden özür diledi.

04 Şubat 2009 02:00

Eskişehir’de Cüneyt adlı bir kişi, Yunusemre Devlet Hastanesi karşısında bulunan 3 adet bilborda ilan vererek, annesinden özür diledi.

Annesi ile tartıştığı sanılan ve Hakkari’de subay olarak görev yaptığı öne sürülen Cüneyt adlı kişi, Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi karşısında bulanan 3 adet bilboarda ‘Canım annem özür dilerim’, ‘Lütfen beni affet, oğlun Cüneyt’ ve ‘Çünkü böcek çiçeği çok seviyor’ yazılı ilanlar astırdı.
Bilborddaki ilanları gören bazı vatandaşlar, “Herhalde bu gencin evlenmek istediği kıza annesi karşı çıkmış. O da annesi ile kavga etmiş. Ama annesini de çok sevdiği için böyle özür dilemiş. Annesinin de bu yakınlarda oturduğunu sanıyoruz” diye yorum yaptılar.

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