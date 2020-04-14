Annesinde bulgu olmayan 8 günlük bebeğe Koronavirüs teşhisi kondu

İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent Tel Aviv yakınlarındaki Wolfson Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 günlük bebeğe yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bebeğin annesinde virüs bulgusu yok

Annesinde Covid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı.

İsrail'de ilk defa bir bebekte Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.