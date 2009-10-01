Annesi ve çalışma arkadaşları Özbek'e sahip çıktı

Ruhan Özbek: Türkiye oğlumun arkasında

CNNTürk'e konuşan anne Özbek, oğlunu televizyonda gördüğünde ne hissettiği sorulunca "İki kişi üstüne çıkmış, ağzı kapanmıştı. Çocuğun üstüne çıkmanın ne anlamı var? Polislerin gençlere karşı tavrını doğru bulmuyorum. Tüm Türkiye'nin oğlumun arkasında olduğuna inanıyorum. Vicdanı olan herkesin..." dedi.

"Oğlumun tartaklandığını görünce çok acı çektim. Sanki oğlumun canını yaktılar... Çok canım yandı" diyen anne, oğlunun vicdanlı biri olduğunu ve haksızlıklara tahammül edemediğini vurguladı.

Oğlu Selçuk'un Anadolu Üniversitesi'nde İşletme okuduğunu anlatan Ruhan Özbek, "Böyle bir eylem yapacağından haberim yoktu. Bu tür şeyler anlık gelişebilir. Ama oğlumu onaylıyorum. Haksızlığa karşı olan her şeye, protestonun her türlüsüne ben de katılıyorum" diye konuştu. Anne Özbek, konuyla ilgili avukatlarının devrede olduğunun da altını çizdi.

Birgün: Hareketi destekliyioruz

Sefer Selçuk Özbek'e, editör olarak çalıştığı Birgün Gazetesi sahip çıktı. Gazetenin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, "Arkadaşımızın yaptığı hareketi destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Protesto gösterisinin ardından gözaltına alınan Sefer Selçuk Özbek'in, Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Birgün Gazetesi'nde editör olduğu ortaya çıktı. Birgün Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Özbek'e sahip çıkarak, tepkisini doğru bulduklarını belirtti. Aydın, "Arkadaşımızın yaptığı hareketi destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Bizde ekonomi editörü olarak çalışıyordu" diye konuştu.

Aydın, ayakkabılı protestodan önceden haberdar olup olmadıklarına ilişkin ise "Daha önceden böyle bir harekete yapacağına dair bir fikrimiz yoktu. Aniden gelişti. Yaptığı hareketi doğru buluyoruz. Irak'ta da benzer bir protesto yapılmıştı" şeklinde konuştu.

Avukatların şu anda konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aydın, "Arkadaşımızın şu an Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu öğrendik. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğiz" dedi.





Özbek'e İnternet'te övgüler yağıyor





Öte yandan Özbek'in, Dominique Strauss-Kahn'a ayakkabı fırlatması internette de geniş yankı uyandırdı. Yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak ayakkabıyı fırlatan Selçuk Özbek'e övğüler yer alırken, mizahi yorumlar dikkati çekti. İşte ekşi sözlük'ten bazı yorumlar:



serbest bırakılınca bir buçuk iskender ısmarlayacağım kardeşim. (innersilence)

serbest kalınca rakı sofrası olayına girebileceğimiz öğrenci/editör. hatta zirvesini filan yapabiliriz bunun. (el fikir)

yüzümü gülümsetmiş güzel insan. daha eski örneği için, (bkz: muntezar ez-zeydi) (cehennet)

özgürlüğünün sınırlarını bilmesi gereken adam. sizin kafanıza fırlatsa güzel mi olurdu sanki. imf başkanı da insan değil zaten, ona her şey mübah. (darth templar)

populist eylemci. (van der levend)

imf' nin tanımını yapan arkadaş. ayakkabının ayağında kalan tekine imf el koymuş. (dolmabahce)

kendisine bir sonraki eylemi için takunya armağan etmek vacip olmuştur. yanlış anlama olmasın, burası müslüman memleketi diye.(loststone)

kendisi ayakkabı fırlatırken müslüman türkiye diye slogan atıp kafirlere ölüm pankartı açan üç kişi görülmüş salonda. sonra polis bunları zaman makinesine bindirip geldikleri yere göndermiş. makine mühendisleri odası buna bir çare bulmalı.(innersilence)

kısa menzilli bir ayakkabı fırlatmıştır bu şahıs. (istanbul icin efkar vakti)

yaratıcılık ve orijinallikten uzak biriymiş.(dinamyt)

nike markalı ayakkabıyısını fırlatan eylemci.(interface)

delikanlı çocuktur, hakkında kötü şeyler söylemeyin lan, çocuk inandığı şeyi yaptı, ayrıca o ayakkabı da yerine varmadı bir kere başaramadı ama olsun en azından denedi, devrim imf başkanını kafasından ayakkabıyla vurmaksa işte bizim devrimcilerimizin geldiği nokta budur, bir gün başaracağız az kaldı. en azından bu kez polisten dayak yemeden önce eylem yapılabildi. natoyu unutmamak lazım. (cavid durden)

kendisine çelik korumalı işçi botu hediye etmek istediğim ayak numarası küçük gönlü büyük insan.(fyuvvv)

tarih tekerrürden ibaretmiş demek ki; hak eden herkes birgün ayakkabı yiyormuş.(felfelek)

yanında yedek ayakkabı getirmemiş olsa gerek ki attığı ayakkabı görevini tamamlayınca koşarak gidip geri almaya çalışmıştır.(assassino)

"ayakkabım onlarda kaldıysa borcumuzdan düşsünler" dediği yönünde rivayetler olan kişi. halbuki daha orijinal bir protesto yapıp anne terliği ya da oklava fırlatsaymış, bize has bir şey olabilirmiş. (e smile)