Oğlu tarafından koli bandıyla öldürülen Şükran Biroğlu, Zuhal Topal'ın programına katılmış

İstanbul Eyüpsultan’da, madde bağımlısı olan Uğur Biroğlu , annesi Şükran Biroğlu'nu ve abisi Mesut Biroğlu'nu koli bandıyla boğarak öldürdü. Zanlı, daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Anne Şükran Biroğlu'nun Zuhal Topal'ın programına katıldığı ortaya çıktı.

Sabah 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde meydana gelen olayda madde bağımlısı U.Biroğlu, kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. Uğur Biroğlu, daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu'yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu'yu (70) boğarak öldürdü. Uğur Biroğlu, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler Uğur Biroğlu'nu gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağızlarını bantlayarak öldürmüş

Olay yerinde önce ilçe ekipleri, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahısın, annesinin ve ağabeyinin ağızlarını bantlayarak öldürdüğü belirlendi. Olay yerine gelen annenin kızı ise gözyaşları içinde feryat etti. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zuhal Topal'ın programına katılmış

Anne Şükran Biroğlu'nun Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programına katıldığı ortaya çıktı. Şükran Biroğlu yarışmada birincilik elde etmişti.

(İHA)