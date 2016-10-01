Annesi tarafından işkenceye maruz kalan küçük çocuktan müjdeli haber

Ankara'da annesi Ayşe Özata tarafından işkence yapıldığı ileri sürülen 10 yaşındaki B.E.Özata, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Çocuk Acil Uzmanı Doktor Gültekingil Keser, "Yaralarıyla ilgili cerrahi bölümler müdahalelerini yaptı. Pansumanlarına devam ediyoruz. Çocuk Psikiyatrisi bölümü de yakından ilgileniyor. Gerekli destekler alındı. Hastaneye geldiği andan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri çocuğa refakat ediyor" dedi.

Ankara'da annesi Ayşe Özata tarafından işkence yapıldığı iddia edilen 10 yaşındaki çocuk, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşama yeniden tutundu. Anne ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Uzmanı Doktor Ayşe Gültekingil Keser, B.E'nin 10 gün önce annesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye getirildiğini belirtti.

Keser, "Annesi çocuğunun evde nöbet geçirdiğini söyleyerek 112'yi çağırmış. Bize geldiğinde çocuğun bilinci kapalıydı. Kalp atışları yavaştı, kan şekeri düşüktü. Doktorlarımız gerekli müdahaleyi yaptı. Yapılan ayrıntılı muayenesinde vücudunda travma ve yanık izleri tespit edildi. Bilinci açıldıktan sonra servise aldık" bilgisini paylaştı. B.E'nin hastaneye geldiğinde 22 kilogram olduğunu anlatan Keser, tedavi gördüğü süre içerisinde çocuğun 5 kilogram alarak 27 kilograma çıktığını aktardı.

Çocuğun bilincinin açık olduğunu ifade eden Keser, "Yaralarıyla ilgili cerrahi bölümler müdahalelerini yaptı. Pansumanlarına devam ediyoruz. Çocuk Psikiyatrisi bölümü de yakından ilgileniyor. Gerekli destekler alındı. Hastamızın genel durumu iyi. Çocuğun önümüzdeki hafta içerisinde taburcu edilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

'Önce inkar etti, sonra kabul etti'

Anne Özata'nın hastaneye geldiklerinde oğlunun vücudundaki izlere ilişkin, çocuğunun kendisine zarar verdiğini söylediğini ifade eden Keser, şu değerlendirmede bulundu:

"Arkadaşlarımız detaylı inceleme yaptıklarında bu izleri çocuğun kendisinin yapamayacağını tespit ediyor. Anne önce inkar ediyor, daha sonra kabul ediyor. Biz de çocuğun vücudunda istismar şüphesi bulunduğundan gerekli adli bildirimi yaptık. Annesi daha sonra götürüldü. O süreçten itibaren de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri çocuğumuza refakat ediyor. Çocuğun bilinci kademeli olarak yerine geldi. Doktor arkadaşlarımızın kurduğu yakın ilişki sonrasında çocuk, vücudundaki yanık izlerini, kesileri annesinin yaptığını açıkladı."

B.E'nin Çocuk Esirgeme Kurumunda bulunduğu sırada 40 kilogram olduğunun, annesinin yanında ise 22 kilograma düştüğünün tespit edildiğine değinen Keser, kilosunun normal sınırlara getirilmeye çalışıldığını bildirdi. Çocuğun burnunda kırık da bulunduğuna işaret eden Keser, buna ilişkin tedavinin sürdüğünü aktardı.

Keser, B.E'nin içine kapanık bir çocuk olduğuna dikkat çekerek, refakat eden bakanlık yetkililerinin ve doktorların çocukla oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmesini sağladıklarını dile getirdi. Keser, B.E'nin, yanına gelenlerden çikolata ve pastaisteğinde bulunduğunu ancak diyetine uygun olmadığı için bu talebin yerine getirilemediğini ifade etti.