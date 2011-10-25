Annesi siper oldu, 54 saat dayanabildi!

T24

Van kent merkezi ve Erciş ilçesinde yıkılan binaların enkazında gece gündüz can kurtarmak için çalışan arama kurtarma ekipleri, bugün mucize bir operasyona daha imza attı. Van’ın en merkezi yerlerinden Kazım Karabekir Caddesi’nde yıkılan Nezir Baş’a ait 7 katlı binanın enkazında 3 gündür yapılan çalışma sonlandırılmak üzereyken, dinleme yapan arama kurtarma ekipleri ses tespit etti. Bunun üzerine uzman ekip sesin geldiği bölgeye yöneldi.





54 saat dayanabildi



Arama kurtarma ekibi 3 saatlik çalışmanın ardından, katları kağıt helva gibi çöken apartmanın merdiven boşluğu bölümüne girdi. Önce anne Hatice Gür’ün cansız bedenini çıkaran kurtarma ekibi, hemen ardından üzerine kapaklanıp yaşamasını sağladığı yavrusu Serhat’a ulaştı.



İlköğretim okulu öğrencisi 12 yaşındaki Serhat, tam 54 saat sonra enkazdan kurtarılıp ambulansa alınırken çevrede bekleyenler mucizeyi gerçekleştiren kurtarma ekibi alkışladı.



54 saat sonra mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarılan Serhat, hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





