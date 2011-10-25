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Yaşam

Annesi siper oldu, 54 saat dayanabildi!

Van'da depremin ardından yürütülen kurtarma çalışmalarından bir mucize haberi daha geldi. Hem de tam 54 saat sonra

25 Ekim 2011 03:00

T24 - Van'da depremin ardından yürütülen kurtarma çalışmalarından bir mucize haberi daha geldi. Hem de tam 54 saat sonra. 12 yaşındaki Serhat Gür, kendisini onun için siper eden annesi sayesinde, enkaz sağ kurtarıldı. Ancak ambulansla hastaneye kaldırılan genç, burada yaşam savaşını kaybetti.



Van kent merkezi ve Erciş ilçesinde yıkılan binaların enkazında gece gündüz can kurtarmak için çalışan arama kurtarma ekipleri, bugün mucize bir operasyona daha imza attı. Van’ın en merkezi yerlerinden Kazım Karabekir Caddesi’nde yıkılan Nezir Baş’a ait 7 katlı binanın enkazında 3 gündür yapılan çalışma sonlandırılmak üzereyken, dinleme yapan arama kurtarma ekipleri ses tespit etti. Bunun üzerine uzman ekip sesin geldiği bölgeye yöneldi.


54 saat dayanabildi

Arama kurtarma ekibi 3 saatlik çalışmanın ardından, katları kağıt helva gibi çöken apartmanın merdiven boşluğu bölümüne girdi. Önce anne Hatice Gür’ün cansız bedenini çıkaran kurtarma ekibi, hemen ardından üzerine kapaklanıp yaşamasını sağladığı yavrusu Serhat’a ulaştı.

İlköğretim okulu öğrencisi 12 yaşındaki Serhat, tam 54 saat sonra enkazdan kurtarılıp ambulansa alınırken çevrede bekleyenler mucizeyi gerçekleştiren kurtarma ekibi alkışladı.

54 saat sonra mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarılan Serhat, hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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