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Sağlık

Annesi şiddet gören çocuk, korkuyor

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sercan, kadının şiddet gördüğü ortamda büyüyen çocukların hayatını korkarak geçirdiğini söyledi

08 Mart 2013 20:26

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sercan, annesi şiddet gören çocukların hayatlarını korkarak geçirdiğini belirtti.

Sercan, kadına yönelik şiddetin, çocuklar üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını anlatarak, şiddetin yaşandığı ortamlarda bulunan çocukların beden ve ruh sağlığının zarar gördüğünü vurguladı.

Kadının şiddet gördüğü bir ortamda bulunan çocukların, ruhen de tıpkı bedendeki yaralanmalar gibi yaralandığına dikkati çeken Sercan, bu çocukların kendilerinin de şiddet görebileceklerini tahmin ederek, korku içinde yaşadıklarını kaydetti.

AA'ya konuşan Prof. Dr. Sercan, çocuklukta başlayan bu korkunun yaşam boyu devam ettiğini ifade ederek, 'Bu çocukların yaşam boyu korkak, sinik, çekingen ve girişimsiz insanlar olma olasılığı oldukça yüksek. Ya da tam tersi kendilerinin saldırgan olmaları. Örneğin erkek çocuksa bunun bir çözüm yolu olarak benimsenmesi geleceğin saldırganı olmasına neden olur' diye konuştu.

Bu çocuklara şiddetsiz bir ortamda, kendilerini güvenli bireyler olarak yetiştirebilmeleri için yardım edilmesi gerektiğini dile getiren Sercan, aynı şekilde bu süreçte yaralanmış kadınların ruhsal yaralarının sarılması için de düzenlemeler yapılmasının önemine vurgu yaptı.

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