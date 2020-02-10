Annesi rüşvet operasyonunda tutuklandığı iddia edilmişti; CZN Burak'tan açıklama

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ünlü Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Bozbura’nın "CZN Burak" ismiyle tanınan Burak Özdemir’in annesi olduğu iddia edilmişti. İddialar üzerine Özdemir Twitter hesabından açıklama yaptı. Özdemir açıklamasında annesinin ev hanımı olduğunu söyledi.

TIKLAYIN - Çapa Tıp Fakültesi’nde rüşvet operasyonu: Tutuklanan profesörlenden birinin CZN Burak’ın annesi olduğu belirtildi

Özdemir'in açıklaması şöyle:

"Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim."