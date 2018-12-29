T24 LogoT24 Logo
Gündem

Annesi ölen Halil, kendini astı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Halil A

29 Aralık 2018 17:56

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, Halil A. (16), evde iple kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.
Çivril\'de, annesi bir süre önce yaşamını yitiren Halil A., dün saat 21.00 sıralarında eve gelen babası ve dedesi tarafından iple tavana asılı bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil A.\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmediği belirtilen Halil A.\'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİHalilDevlet HastanesiOrtaokuldanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24