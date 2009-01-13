Annesi öldükten iki gün sonra doğdu

İngiliz patenci Jayne Soliman’ın beyin beyin ölmünden iki gün sonra minik bebeği dünyaya getirildi.



Annesi yaşayabilseydi eğer büyük ihtimalle onu kucağına almaktan çok büyük bir mutluluk duyacaktı ancak buna ömrü yetmedi.



Bu minik bebek annesi öldükten tam iki gün sonra dünyaya geldi. İngiliz patenci Jayne Soliman beyin ölümü gerçekleştikten sonra iki gün daha yaşam destek ünitesine bağlı tutuldu ve minik bebeğini dünyaya getirdi.



41 yaşındaki Soliman's ve eşi için bebek hayalinin gerçekleşmesi başlıbaşına bir mucizeydi ancak annnenin kalp krizi geçirmesi ile bu hayalin yerini büyük bir trajedi aldı.



Doktorlar 48 saat boyunca annenin bedenine enjekte ettikleri ilaçlarla bebeğin doğumunu gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etti.



Babasının kollarında



Sadece 26 haftalık olan minik kız bebek, annesinin ölümünden iki gün sonra doğdu ve şimdi babasının kollarında. Ancak yaşama tutunup tutunamayacağı vereceği mücadeleye bağlı.



Kur'an'da mucize anlamına gelen Aya ismi verilen minik kız bebek 29 yaşındaki Müslüman babası Mahmoud Soliman ile hayata tutunmaya çalışacak.



Baba olmanın mutluluğu ile karısını kaybetmenin üzüntüsünü birarada yaşayan genç adam, "Jane'in en büyük hayali anne olmaktı ve çok iyi bir anne olacağından hiç şüphem yoktu" diye anlatıyor içinde bulunduğu durumu.

