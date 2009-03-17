Annesi öğrencisi oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları açıldı. Atatürk İlköğretim Okulunda açılan okuma-yazma kursuna katılan 63 yaşındaki Hafize Demirtaş, oğlunun öğrencisi oldu.



Kursta ders veren Atatürk İlköğretim Okulu Öğretmeni Osman Demirtaş (40), yirmi yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, bu sürede pek çok kez annesine okuma yazma öğretmek istediğini, ancak annesinin “başka işleri bahane ederek” uzak durduğunu söyledi.



İlçe genelinde açılan kursa katılması için annesini ikna ettiğini ve hoş bir tesadüfle kursa öğretmen olduğunu belirten Demirtaş, “Annemle birlikte yengem Fadime Ateş de öğrencim. Yıllar sonra annemi ve yengemi okutmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.



Oğlunun öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hafize Demirtaş da şöyle konuştu:



“Ben okula gitmedim. Okuyamadım. Ama oğlumu okutup öğretmen yaptım. Oğlum, 'Anne gel seni de okutayım' der dururdu. Ancak işlerimin yoğunluğundan fırsat bulamadım. İlçede okuma yazma bilmeyenler araştırıldı. Kurs açılacağını oğlum söyledi. Kaydımı yaptırdım. Kursta beni, oğlumun okutacağı sınıfa verdiler. Çok mutlu oldum. Okumayı, yazmayı öğreneceğim.”



Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Halil Tuna, Sarıgöl ve çevresinde okuma-yazma bilmeyen 226 kişi için 27 sınıfta kurs açtıklarını, ilçede okuma yazma bilmeyen kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.



