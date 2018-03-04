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Annesi, komşusundan çeyrek altınını geri istemişti: Erkek değilim gibi bir algı var; istesem yüz kere evlenirdim

"Bizi küçük düşürdüler, yorumlar çok çirkin ve aşağılayıcı; mahkemede hesaplaşacağız"

04 Mart 2018 16:43

“Oğlum 38 yaşına geldi ama evlenmiyor" diyerek 7 yıl önce komşusunun kızına taktığı çeyrek altını geri isteyen Kayserili M.K.'nin oğlu, "Sanki ben erkek değilim algısı oluşturuldu.  İstesem 100 kere evlenmiştim. Yurtiçi ve yurtdışından çok evlilik teklifi de aldım" dedi.

Kayserili M.K., komşusu Meryem Ç.’nin kızına düğününde çeyrek altın taktı. Ç. Ailesi Trabzon’a taşındı, Aradan 7 yıl geçti. M.K., Meyrem Ç.’ye mektup gönderdi. Mektupta, “Oğlum 38 yaşına geldi ama evlenmiyor. Meryem Hanım, sizin kıza takmış olduğumuz çeyrek altını iade ederseniz memnun olurum" ifadesi yer aldı.

Kamuoyunda ilgi bulan haber sonrasında M.K., “Ben de komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim. Bunda ters bir şey var mı?” dedi.

TIKLAYIN - "Oğlum evlenmedi çeyreği geri ver" diyen aile konuştu: Ben de iade etmiştim

"Kayserilileri küçük düşürdüler"

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, annesinin yazdığı mektuptan haberi olmadığını söyleyen Hayrullah K., mektubun ortaya çıkmasının kendisini hayli mağdur ettiğini söyledi:

“İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum. Yurtiçi ve yurtdışından çok evlilik teklifi de aldım. Ama kafama göre birini bulamadığım için evlenmedim. Şimdi öyle bir duruma geldik ki sanki ben erkek değilim algısı oluşturuldu.”

“Bu aileyle uzun zamandır zaten görüşmüyorduk” diyen Hayrullah K., şöyle devam etti:

“Bir takının geri istenmesini tüm dünyaya duyurdular. Paraya pula ihtiyacımız yok. Kendilerine yazılan özel bir mektubu ifşa ettiler. Bizi küçük düşürdüler. Haberin çıkmasının ardından yapılan yorumlar, çok çirkin ve aşağılayıcı. Kayserililere de ağır hakaretler yapıldı. Olayın bu duruma gelmesine neden olan kişilerle mahkemede hesaplaşacağız.”

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