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Annesi için bekaretini açık artırmaya çıkardı

Brezilya'da 18 yaşındaki bir genç kız felçli ve yatalak olan annesine bakabilmek için bekâretini açık artırmaya çıkardı

03 Ocak 2013 10:09

Brezilya'da 18 yaşındaki Rebecca Bernardo,felçli ve yatalak olan annesine bakabilmek için  bekâretini açık artırmaya çıkardı.

Rebecca duyuruyu Youtube’dan yaptı ve videosu, ilk yüklendiği gün 3 bin kişi tarafından izlendi.

CNN televizyonun haberine de konu olan genç kızın gerekçesi ise, felçli ve yatalak olan annesine bakabilmek.

Genç kızın en yükseği 35 bin dolar olan üç teklif aldığı belirtilirken, ülkedeki bir televizyon kanalı, açık artırmadan vazgeçmesi halinde anneye tıbbi bakım sağlanacağının sözünü verdi.

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