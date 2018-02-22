Annesi hırsızlık yaptı, çocuğu utanıp yüzünü kapadı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Menderes ilçesindeki iç giyim mağazasında, Suriyeli çocuk, annesinin dükkandan giyecek çaldığı sırada utanıp, elleriyle yüzünü kapadı. Hareketlerinden şüphelendiği kadını takip ederek, yakaladığını belirten mağaza sahibi Zehra Akciğer, küçük çocuğa üzülüp, şikayetçi olmadığını söyledi.

Olay, geçen pazar günü, Cumaovası Caddesi üzerindeki iç giyim mağazasında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen kadının, giyim mağazasından çeşitli ürünler çaldığı sırada, yanında bulunan çocuğu, utanarak, elleriyle yüzünü kapadı. Kadının hareketlerinden şüphelenip, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mağaza sahibi Zehra Akciğer, hırsızlık yaptığını görünce, dışarı çıkıp, takip etti. Akciğer, dükkana yakın yerde Suriyeli kadını yakaladığında, yanında bulunan çocuğu \"Ne olur, annemi götürme\" diye yalvararak, üzerindeki eşyaları çıkarmaya başladı. Akciğer, bu sırada çocuğun üzerindeki kıyafetlerin de daha önceden kendi mağazasından çalındığını fark etti. Çocuğun yalvarmasından etkilenip, üzülen Akciğer, kadından şikayetçi olmadı. Akciğer, dükkana dönmek üzereyken, Suriyeli kadının arkasından \"Hakkımı helal etmiyorum\" diye bağırdığını ve bunu duyunca şaşırdığını söyledi.

Mağaza sahibi Akciğer, çocuklarına örnek olmaları gereken annelerin bu yaptıklarının çok yanlış olduğunu belirterek, \"Çocuklar, ailesinden ne görürse onu yapar. Annelerin, çocuklarını doğru yola sokması gerekirken, aksine bu kadın, çocuğun içindeki dürüstlüğü öldürüyor. Çocuğun üzerindeki kıyafetlerin de daha önceden bizden çalındığını fark edince, anladık ki bu, ilk hırsızlık değilmiş. Artık dükkanda 3 kişi durmaya başladık\" diye konuştu.

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