Annesi hastaneden kaybolan kadın 500 bin liralık tazminat davası açtı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Ayşe Bilir, 3 yıl önce refakatçi alınmadan ambulansla götürüldüğü Karşıyaka Devlet Hastanesi\'nin acil servisinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ayşe Bilir\'in kaybolmasından sonraki bir yıl içinde, eşi Remzi Bilir, kalp krizinden hayatını kaybetti, oğlu Murat Harun Bilir ise intihar etti. Hayatlarının kabusa döndüğünü belirten Ayşe Bilir\'in kızı Pınar Bilir, Sağlık Bakanlığı aleyhine 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki evlerinde eşiyle oturan, bir süredir psikolojik tedavi gören 70 yaşındaki Ayşe Bilir, 2014 yılının 14 Kasım günü kriz geçirdi. Eve çağırılan 112 ekibi, Ayşe Bilir\'i, sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sakinleşmeyen Bilir\'e iğne vuruldu. Ardından ayakları da bağlanıp ambulansa alındı. O zaman hayatta olan Remzi Bilir de eşinin durumunu sağlık görevlilerine anlatıp ambulansa binmek istedi. Ancak kendisine ambulansa refakatçi alınmasının yasak olduğu söylenip, Bilir\'in binmesine izin verilmedi. Karşıyaka Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürülen Ayşe Bilir\'e, görevliler de ateş ve tansiyon gibi rutin kontrolleri yaptı. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saat 14.52\'de içeri alınan Ayşe Bilir, 15.04\'te, 12 dakika kaldığı acil serviste, görevlilerin gözleri önünde, yalın ayak dışarı çıkarak kayboldu. Ayşe Bilir\'in bulunması için bakılmadık yer başvurulmadık makam kalmadı. Ailenin aramalarının yanı sıra, Ayşe Bilir\'in bulunması için, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün kayıp kişiler için uygulamaya başladığı proje de devreye konuldu. GSM operatörlerinin de destek verdiği uygulamayla, kaybolan Ayşe Bilir\'in, fiziksel özellikleriyle, bir fotoğrafının bulunduğu kısa mesaj, İzmir\'deki abonelerin telefonlarına gönderildi. AFAD köpeklerle şüphelenilen alanlarda arama yaptı. Ayşe Bilir, asker, polis ve ailesinin tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

PINAR\'IN DRAMI

Annesini 3 yıldır arayan Pınar Bilir, Sağlık Bakanlığı aleyhine 500 bin liralık dava açtı. Annesinin kaybolmasından sonraki bir yıl içinde Pınar Bilir\'in babası Remzi Bilir, eşi bulunmayınca üzüntüden kalp krizi geçidi ve öldü. Pınar Bilir\'in şizofreni tedavisi gören kardeşi Murat Harun Bilir de önce ilaçlarını azalttı ardından da bileklerini kesip intihar etti. Babası ve ağabeyi hayatını kaybeden Pınar Bilir, annesinin kaybolup hala bulunamamasından dolayı, miraslarından da yararlanamadı. Yasalar gereği annesiyle ilgili karar verilmediğinden ailesinden kalan hiçbir para ya da taşınmaz için de tasarrufta bulunamadı.



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