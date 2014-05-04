T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Annesi diri diri gömdü, cesedini bir köpek bulup çıkardı

16 yaşındaki Z.T. kuzeninin tecavüzüne uğradı, bebeğini diri diri toprağa gömdü. Cesedi bir köpek buldu

04 Mayıs 2014 01:51

Osmaniye'de bir köpeğin toprağı eşeleyerek çıkarttığı bebek cesedinin altından anne vahşeti çıktı. 18 yaşındaki kuzeni Ali T.'nin tecavüz ettiği 16 yaşındaki Z.T.'nin, bebeğini poşete koyup canlı canlı gömdüğü belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Efendi Erkayıran’ın haberine göre, Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yenigün Köyü’nün Ziyaret Mevkii’nde 1 Mayıs’ta yürüyüş yapan Ebru Tekdemir (29) bir köpeğin toprağı eşeleyip, market poşeti içinde bir bebek çesedi çıkardığını görünce babası İsmet Tekdemir’i aradı. Baba Tekdemir’in jandarmayı aramasıyla olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede, bebeğin kız çocuğu olduğunu ve cesedin 10-15 gün önce gömüldüğünü tespit etti.

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen ceset ve torbayı inceleyen ekipler, ilk önce poşetin üzerindeki barkotun hangi markete ait olduğunu belirledi. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 15 Nisan’da alış veriş yapan İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Z.T.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda suçunu itiraf eden Z.T.’nin aynı köyde oturan amcasının oğlu Ali T.’nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini, bu ilişki sonucu hamile kaldığını söyledi belirtildi. Z.T. ayrıca hamileliğini çocuğunu doğuruncaya kadar bol kıyafetler giyerek çevresinden sakladığını, bebeğini gizlice doğurduktan sonra marketten aldığı poşete koyup, olay yerine götürüp diri diri gömdüğünü anlattığı ifade edildi. Z.T. ve gözaltına alınan Ali T. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

ETİKETLER

osmaniyeannebebektecavüzgömdühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24