Annesi diri diri gömdü, cesedini bir köpek bulup çıkardı

Osmaniye'de bir köpeğin toprağı eşeleyerek çıkarttığı bebek cesedinin altından anne vahşeti çıktı. 18 yaşındaki kuzeni Ali T.'nin tecavüz ettiği 16 yaşındaki Z.T.'nin, bebeğini poşete koyup canlı canlı gömdüğü belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Efendi Erkayıran’ın haberine göre, Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yenigün Köyü’nün Ziyaret Mevkii’nde 1 Mayıs’ta yürüyüş yapan Ebru Tekdemir (29) bir köpeğin toprağı eşeleyip, market poşeti içinde bir bebek çesedi çıkardığını görünce babası İsmet Tekdemir’i aradı. Baba Tekdemir’in jandarmayı aramasıyla olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede, bebeğin kız çocuğu olduğunu ve cesedin 10-15 gün önce gömüldüğünü tespit etti.

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen ceset ve torbayı inceleyen ekipler, ilk önce poşetin üzerindeki barkotun hangi markete ait olduğunu belirledi. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 15 Nisan’da alış veriş yapan İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Z.T.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda suçunu itiraf eden Z.T.’nin aynı köyde oturan amcasının oğlu Ali T.’nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini, bu ilişki sonucu hamile kaldığını söyledi belirtildi. Z.T. ayrıca hamileliğini çocuğunu doğuruncaya kadar bol kıyafetler giyerek çevresinden sakladığını, bebeğini gizlice doğurduktan sonra marketten aldığı poşete koyup, olay yerine götürüp diri diri gömdüğünü anlattığı ifade edildi. Z.T. ve gözaltına alınan Ali T. nöbetçi mahkemece tutuklandı.