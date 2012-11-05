Annesi camdan attı, dedesi tuttu

İspanya’da sinir krizi geçiren bir anne evdeki eşyalarla birlikte 18 aylık kızını da pencereden aşağı attı. Bebek, o sırada tesadüfen sokaktan geçen dedesi tarafından kurtarıldı.

Genç kadının babası o sırada tesadüfen olayı görüp torununu yere düşmeden yakalamayı başardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kimliği açıklanmayan 27 yaşındaki kadın kontrolünü kaybedince kızını evdeki eşyalarla birlikte pencereden sokağa fırlattı.

Genç kadının babası 4 metreden düşen torununu yakaladı ve hemen polise haber verdi.

Bebek sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırılırken annenin tutuklandığı bildirildi.