Annesi bulamasın diye kızını dolapta saklayan baba: İyiliği için kaçırdım

İzmir’de 2012’de boşanma davası sonrası o dönem 3 yaşında olan Elif S.’nin velayeti annesine verilince, baba Muharrem S. küçük kızı adliye çıkışı kaçırdı. 4 yılda onlarca baskın yapan polis, 9 Eylül’de babasının evinde yapılan aramada küçük Elif’i gardıroptaki gizli bölmede buldu. Muharrem S. kızını neden kaçırdığını ve nasıl sakladığını "Elif’e 3 ilde, çok güzel yerlerde tertemiz 3 aile para karşılığı baktı. Eğer kızım bulunmasaydı okula yazdıracaktım. Kızımı almak için hukuki mücadele başlatacağım. Öyle bir anneyle kalmasını istemiyorum. Devlet onu kaçırdığım için bana vermeyebilir. Ama annesinde de kalmamalı. Bana verilmezse devletin yurdunda büyüsün" ifadeleriyle anlattı

Habertürk'te yer alan habere göre; “Elif 4 yıl boyunca zindanda kalmadı” diyen Muharrem S. şöyle devam etti:

"İyiliği için kaçırdım"

“Evet o gizli bölmeyi ben yaptım, gelen olursa bulamasın diye. Ama o eve 2 gün önce geldi, sadece 2 defa orada kaldı. Yaptığımın suç olduğunu biliyordum ama kızımın geleceği için bunu yaptım.

Elif’e 3 ilde, çok güzel yerlerde tertemiz 3 aile para karşılığı baktı. Eğer kızım bulunmasaydı okula yazdıracaktım. Kızımı almak için hukuki mücadele başlatacağım.

Öyle bir anneyle kalmasını istemiyorum. Devlet onu kaçırdığım için bana vermeyebilir. Ama annesinde de kalmamalı. Bana verilmezse devletin yurdunda büyüsün.”

"Yuvaya verdirmem"

Anne Aysun D. yıllar sonra kavuştuğu kızı için şunları söyledi: “Çocuğumu bırakmam. Zorla bulduğum kızımı neden devlete teslim edeyim. 4 yıl boyunca onu bulmak için mücadele ettim. Asla yuvaya verdirmem.”