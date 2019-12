-Annesi Azra'yı enkaz altında emzirmiş ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Depremden 2 gün sonra enkazdan çıkarılan 14 günlük Azra bebeğin annesinin şu an için hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Azra bebeğin tedavi altına alındığı Doktor Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinin önünde gazetecilere bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Com, Azra bebek ve annesinin iki gün boyunca göçük altında kurtarılana kadar dayandığını belirtti. Bebeğin annesi tarafından verilen destekle yaşama tutunduğunu ifade eden Com, ''Annesinin bebeğini emzirmesiyle sütü bitinceye kadar tükürüğüyle bebeğin susuz kalmaması için destek vermesi ve annenin büyük metanetiyle bebeğimiz hamdolsun kurtarılmıştır'' dedi. Hastane Başhekimi Nurullah Okumuş ise bebeğin şu anda aktif ve canlı görünümde olduğunu ifade etti. Okumuş, şunları kaydetti: ''Dış fizik incelemesinde yüzün ve alnın sol üst tarafında yara izleri mevcut onun dışında bir başka tarafında travma izi yok. İlk ultrasonlarında kafa içi ve batın da kanaması görünmüyor. Hayati açıdan bir riski şu an itibariyle gözükmüyor. Takipleri devam edecek. Bundan sonra organ fonksiyonlarında bozukluk olup olmadığı takip edilecek.''