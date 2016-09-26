Annesi Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) için koşacak

Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) yararına Avrasya Maratonu’na katılacağını açıkladı. Emel Korkmaz, maratonda koşarak ALİKEV’in burs fonlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

ALİKEV sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda anne Korkmaz, “Ben de Avrasra Maratonu’nda Ali İsmail’in hayalleri peşinde koşacağım. Belki bir gence daha umut olacağım” dedi.

ALİKEV burs fonu yararına koşacak olan Emel Korkmaz, “Gelin hep birlikte koşalım, nice gençlere umut olalım” diyerek vakıf yararına maratonda koşma çağrısında da bulundu.

Adım Adım projesi nasıl işliyor?

Adım Adım Oluşumu kapsamında gerçekleştirilen bağış kampanyasında koşucular İstanbul Maratonu’nda ALİKEV adına koşacaklarını beyan ediyor.

Koşucuların yapması gerek sadece iki adım var: İstanbul Maratonu’na kayıt yaptırmak ve http://ipk.adimadim.org/adresine de kayıt olarak ALİKEV’e bağış çağrısı yapacaklarını beyan etmek. ALİKEV adına bağış çağrısı yapan koşucular vakfın başta burs olmak üzerine birçok kampanyasına destek olabiliyor.

Vakıf yararına maratona katılmak için son gün 30 Eylül

Emel Korkmaz’ın yanı sıra Ali İsmail’in abisi Gürkan Korkmaz ve vakıf gönüllüleri de ALİKEV yararına maratona katılıyor. İyilik Peşinde Koş Platformu desteğiyle düzenlenen organizasyon ile ilgili detaylı bilgi ALİKEV’in web sitesindewww.alikev.org/adimadim adresinde yer alıyor. Vakıf yararına maratona katılmak isteyen koşucuların 30 Eylül’e kadar İstanbul Maratonu web sitesinden kayıt olması gerekiyor.

Ali İsmail Korkmaz, 19 yaşındayken Gezi Parkı protestoları sırasında darp edilerek öldürülmüştü. Ailesi Ali İsmail’in anısını yaşatmak ve gençlerin gelişimine destek olmak amacıyla Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nı kurmuştu ve vakıf bu yıl öğrencilere yönelik burs fonu başlatmıştı.