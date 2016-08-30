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Eğitim

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, 40 öğrenciye burs verecek

Burs fonu, ‘Genç fidanlardan bir orman yaratacağız’ sloganıyla yola çıktı

30 Ağustos 2016 23:26

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) 40 öğrenciye burs verecek.

Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) iki yılı aşkın süredir gençlik çalışmaları yapıyordu. ALİKEV şimdi de tamamı bağışlardan oluşan bir burs fonu oluşturdu. ‘Genç fidanlardan bir orman yaratacağız’ sloganıyla oluşturulan Ali İsmail Korkmaz Bursu, bu yıl 30 üniversite ve 10’u lise olmak üzere toplam 40 öğrencinin eğitimine destek olacak.

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