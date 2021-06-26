Annesi açıkladı: Galatasaray, Brezilyalı yıldıza talip

Galatasaray, Brezilyalı orta saha Paulinho'ya talip olduğu ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun annesi Erica Nascimento, "Galatasaray'dan teklif aldı" diye konuştu.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından yeni sezon çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Çin kulübü GZ Evergrande'den ayrılan 32 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyla ilgilendiğini Paulinho'nun annesi Erica Nascimento yaptı.

Oğlunun transfer durumu hakkında Mundo Deportivo'ya konuşan Erica Nascimento, "Ben, özellikle eşim ve tüm aile Corinthians taraftarı. Corinthians'ı destekliyoruz ama karar ona ait" diye konuştu.

Galatasaray ilgilenenler arasında

Paulinho'nun henüz karar vermediğini söyleyen oyuncunun annesi, "Sanırım Avrupa'ya gidecek. Söylediğine göre Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Galatasaray'dan teklif aldı" açıklamasında bulundu.

Tecrübeli kariyerinde Tottenham Hotspur, Barcelona, Corinthians formaları giydi. 487 karşılaşmada boy gösteren Paulinho 130 gol atarken, 55 asist yaptı.