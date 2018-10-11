AnnenMayKantereit'ten İstanbul'da ücretsiz konser

Vokalinin pürüzlü sesiyle akıllarda yer edinen Almanya'nın ünlü müzik grubu AnnenMayKantereit konser için İstanbul’a geliyor.

Ünlü grup, 16 Ekim Salı akşamı saat 21.00’de İstanbul Kadıköy’de bulunan eğlence ve etkinlik mekânı [mecra]’da olacak.

Grubun İstanbul'da vereceği sürpriz konserine giriş, ücretsiz olacak.

Adres: Caferağa Mah. Dumlupınar Sok. No:5 / Kadıköy

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AnnenMayKantereit hakkında

Grubun ismi soyadlarının birleşiminden gelen üç kurucu üye, 2011'de Sülz'deki Schiller Lisesi'ndeyken grubu kurdular. İlk başlarda bu üçlü, kontrbasçı Lars Lötgering sayesinde, Köln'deki sokak müzisyenleri olarak bir caz dinletisinde sahne aldılar. 2013'te Köln Gebäude 9'daki bir partide dinleyicilerine duyurdukları ilk solo albümlerini yayınladılar. Albümün bir kısmı da sokakta kaydedildi. Fakat, artık mevcut değil. Ayrıca kendi şarkılarını yayınladıkları bir YouTube kanalları var. Ağustos 2014'ten beri grubun bas gitaristi Malte Huck'tur.

Şarkıları Wohin du gehst'in video klibinin yayınlanmasından sonra grup, Almanya turnesine çıktı. 2014 yazında, Appletree Garden Festival, Open Flair ve Reeperbahn Festival gibi birkaç büyük festivalde sahne aldı. Sonbaharda ise Beatsteaks'in sponsorluğunda ve Stadtrandlichter Tour sponsorluğundaki Clueso eşliğinde çeşitli konserlere çıktı. Son olarak da ARD-Jugendprogramme'nin Yeni Müzik Ödülleri'ne katıldı.

2014 Aralık'ta AnnenMayKantereit, TV programı Circus HalliGalli'de görüldü ve grup, 2015'in başlarında tekrar turneye çıktı. 2015 yazında, Haldern Pop Festival ve Rock am Ring'in de içinde bulunduğu birçok festival performansını deneyimlediler. Hip-Hop grubu K.I.Z. ile birlikte vokal May'in adını verdiği Hurra die Welt geht unter adlı şarkıyı seslendirdiler.

2015 sonbaharında Universal Müzik ile anlaştı. Moses Schneider ile birlikte Berlin'deki Hansa-Studios'ta, 16 Ekim 2015'te Vertigo Berlin markasıyla yayınlanan Wird schon irgendwie gehen adlı bir kısa albüm kaydettiler. Akabinde, kapalı gişe sahnelenen sayısız turnelere çıktılar.