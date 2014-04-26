'Annenin ve babanın cesedini bulduk' blöfüne 'Bahçeyi mi kazdınız' cevabı verdi, sır aydınlandı

9 yıldır karısı, 6 yıldır da anne-babası kayıp olan Kenan Öner İstanbul’da yakalandı. Sorgusunda ‘Bahçeyi mi kazdınız’ deyince, polis ailenin İznik’teki evine gitti. Bahçeden iki kafatası çıktı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evrakta sahtecilik suçundan aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca Kenan Öner’i (56) İstanbul’da Bayrampaşa’da yakaladı. Bu operasyonun bir ayağı daha vardı. Kenan Öner’in Bursa İznik’te yaşayan emlak zengini anne ve babası 6 yıldır kayıptı.

Bahçeyi mi kazdınız?

Öner’in ağzından laf alabilmek için polis, anne ve babasının cesetlerinin bulunduğunu söyledi. Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'ın haberine göre, Öner’in “Evin bahçesini mi kazdınız” deyince polis, şüphelinin İstanbul’daki evinde arama yaptı, anne ve babasına ait evrak buldu.

Yan yana gömülmüş

Ardından polis kayıp çiftin İznik Atatürk caddesindeki evinin bahçesinde iş makinesiyle kazı yaptı. Bu kez kazı, foseptik kuyusunun yanındaki binanın duvarına doğru, derin gerçekleşti. Ve yan yana gömülmüş iki kişiye ait kafatasları ve kemikler bulundu. Öner sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bir cinayet üç kayıp

1988: Eski THKP/C üyesi Kenan Öner, 12 Eylül’den sonra Fransa’ya gitti. Orada Mehmet Yılmaz’ı başından vurup kaçtı. Interpol hakkında kırmızı bülten çıkardı.

1990: Kenan Öner, bir şirkette yönetici Canan Aydın’la evlendi. Aynı yıl oğulları A.Ö. doğdu.

1998: Öner, İstanbul’da yakalandı, müebbet hapse mahkûm oldu.

Ağustos 2004: Öner, şartlı tahliyeden yararlanarak hapisten çıktı.

Mart 2005: İstanbul’daki evine döndü, daha sonra “Tatile götürüyorum” dediği eşi Canan ortadan kayboldu.

Mart- Nisan 2008: Yatalak babası Ahmet Refik ve annesi Emine Öner’in evine yerleşti. Bir ay sonra anne-babası ortadan kayboldu.

2013: Oğlu A.Ö. annesi, dedesi ve babaannesini babasının öldürdüğünü iddia ederek ihbarda bulundu.

İznik’in vergi rekortmenleriydi

Ahmet Refik Fidan (86) ve eşi Emine Fidan (80) İznik’in en varlıklı ailelerindendi. 16 daire ve 8 işyeri sahibi olan ve bankalarda yüklü miktarda parası bulunan Fidan, İznik’in vergi rekortmenleri listesine giriyordu. Sürekli ağabeyini ve ablasını suçlayan Kenan Öner, anne ve babasını bulanlara 200 bin TL ödül vaat etmişti.