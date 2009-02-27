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Sağlık

Annenin uçuğu bebeği öldürdü

İngiltere'de ağzında uçuk bulunan anne 9 günlük bebeğini öpünce, virüs çocuğa bulaştı ve ölümüne neden oldu.

27 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de ağzında uçuk bulunan anne 9 günlük bebeğini öpünce, virüs çocuğa bulaştı ve ölümüne neden oldu.

Manchester'da yaşayan Ruth Schofield, uçuğa neden olan herpes virüsünün yaratacağı tehlikeyi bilmediği için bebeği Jennifer'i öpmekte bir sakınca görmediğini söyledi.

Yapılan otopside, bebeğin virüsü kaptıktan iki gün sonra hayatını kaybettiği tespit edildi.

35 yaşındaki anne Schofield, bebeğinin, öpücüğüyle bulaşan virüs nedeniyle ölmesinden büyük üzüntü duyduğunu kaydetti ve yetkililerden, herpes simplex virüsünün yaratabileceği tehlikeler konusunda anneleri bilinçlendirmesini istedi.

(AA)

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