Annenin tüyler ürperten ifadesi

Samsun'da, hastanede tedavi gören bebeğini boğmak istediği iddiasıyla tutuklanan kadının, daha önce de iki çocuğunu kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 3 aylık kız bebeğini, yanında refakatçi olarak kaldığı sırada boğarak öldürmek istediği iddiasıyla tutuklanan Fatma H. (25) ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında anne Fatma H'nin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda, yaklaşık 2 yıl önce 5'er ay arayla ölen iki çocuğunun geçirdikleri rahatsızlık sonucu değil, kendisinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Vezirköprü ilçesine bağlı Teberrük Köyü'nde yaşayan Fatma H. (25), geçirdiği rahatsızlık sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 aylık kız bebeğinin yanında refakatçi olarak kaldığı sırada bebeği boğmak istediği iddiasıyla gözaltına alınmış, ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.