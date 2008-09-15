Annenin stresi bebeği hiperaktif yapıyor

Stresle mücadele etmenin yollarını öğrenin

Hamilelikte stres bebekte şizofreniyi tetikliyor

Günaydın’ın haberine göre, bilim insanları annenin hamilelik döneminde gergin ve stresli olmasının, çocuğun ilerleyen yaşlarda davranış bozukluğu ve duygusal sorunları olan biri haline gelmesine yol açabileceğini belirtti.Yapılan araştırmalar; hamilelik döneminde endişeli olan bir annenin çocuğunun, gençlik döneminde agresif ve sorunlu olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle hamileliğinin son haftalarında stres seviyesi çok yüksek olan annelerin çocuklarının hiperaktif olduğunu dile getiriyor.