Annenin sözleri vekili ağlattı

Kars'ta, biri engelli 2 çocuğuyla yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Behice Altundaşlar'ın, "Sizi aramaya cesaret edemedim" sözü AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ı ağlattı.

Halitpaşa Mahallesi’ndeki müstakil evde 28 yaşındaki işsiz oğlu Ferit ve 32 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli kızı Şafak ile yaşayan Behice Altundaşlar, 5 yıl önce ölen esnaf eşi Erdal Altudaşlar’ın bıraktığı borçlar yüzünden zor günler geçirdi.

İki kez intiharın eşiğinden dönen anne Altundaşlar, çocukları yüzünden bundan vazgeçtiğini söyledi.

Kızı Şafak’ın 3 aylık 850 lira engelli maaşı ve aylık 600 lira da bakım parasıyla borçlarını ödemeye çalıştığını ifade eden anne Altundaşlar’ın bu acıklı hikayesinin medyada yer alması üzerine Diyarbakırlı iş adamı Nafiz İpek 5 bin lira yardım yaptı.

Anne Behice Altundaşlar karşısında gördüğü milletvekiline, "Kaç kez sizi aramak istedim ama cesaret edemedim. Arayamadım çünkü telefona bakmazsınız diye korktum" demesi üzerine gözyaşlarını tutamayan Kılıç, "Böyle düşünmeyin. Aramanız lazımdı. Bizi herkes arıyor. Bizler sizin için varız. Haberi okur okumaz uçakla buraya senin için geldim. Bundan sonra ne isteğin olursa ilk beni arayacaksın" dedi.

Milletvekili Yunus Kılıç, ailenin bütün sorunlarının tek tek giderileceğini söyleyerek, evin bakım ve onarımdan geçirileceğini anneye ilk etapta bir çamaşır makinesi alınacağını belirtti. Milletvekili Kılıç, ölen kocasından kalan kredi borçları ile de ilgileneceğini belirtti.