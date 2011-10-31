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Politika

Annenin son bakışı

Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün vefat eden AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

31 Ekim 2011 02:00



T24- Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün vefat eden AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.





TBMM’de düzenlenen törende, Çakır’ın özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Cenaze törenine, Çakır’ın annesi Fatma, eşi Seydegül, kızı Selcen, oğlu Orkun’un yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, MHP’den Grup Başkanvekili Oktay Vural, çok sayıda eski ve yeni milletvekili, Meclis bürokratları katıldı. Törende, BDP’den temsilci bulunmadı.

Törende ayakta duramayan Harun Çakır'ın annesi Fatma Çakır için sandalye konuldu, Anne Çakır töreni protoklün arasında oturduğu sandalyaden takip etti.


Törenden sonra, Çakır için Kocatepe Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Harun Çakır’ın cenazesi, Gölbaşı Gökçehöyük köyünde toprağa verildi.

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