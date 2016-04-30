Annenin rahmini ve rahimdeki cenini kesen kadına 100 yıl hapis cezası

ABD'nin Colorado eyaletinde, evine çağırdığı yaklaşık sekiz aylık hamile bir kadının rahmini ve rahmindeki cenini kesen Dynel Lane, cinayete teşebbüsten ve gebeliği 'yasadışı yollardan sonlandırmaktan' suçlu bulundu.

Lane, 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lane, evine çağırdığı Michelle Wilkins'in karnındaki bebeğinin yaşadığına dair kanıt bulunamadığı için, 'cenini öldürmekten' suçlu bulunmadı.

Olay geçen yıl yaşandı. Daha önceki ilişkisinden iki kız çocuğu olan 36 yaşındaki Lane, beraber yaşadığı David Ridley'e 'yeniden hamile olduğu ve kendisinden bir erkek çocuk beklediği' yalanını söyledi.

Aylarca çevresini kandıran Lane, Ridley'i inandırmak için internetten indirdiği ultrason görüntülerini, kendi bebeğine aitmiş gibi gösterdi.

Amerikalı kadın, internette de 'büyüyen karnına ait olduğunu' söylediği fotoğraflar paylaştı.

Lane ve iki kızıyla yaşayan David Ridley mahkemedeki ifadesinde, partnerinin 'bir erkek çocuk' beklediğine inandığını ve adını da James koymayı planladıklarını söyledi.

Fakat daha sonra Lane, internette duyuruların paylaşıldığı Craiglist adlı internet sitesinde hamile kadınlar için kıyafet reklamları paylaşarak, geçen yıl 26 yaşında olan Michelle Wilkins'i kandırıp evine çağırdı.

Wilkins'in mahkemedeki ifadelerine göre yeni tanışan iki kadın yaklaşık bir saat muhabbet etti. Bir saat sonra ise Lane, Wilkins'i itip boğmaya çalıştı.

'Düşük yaptım' yalanı

Daha sonra da eline geçirdiği iki mutfak bıçağıyla Wilkins'in rahmini ve rahimdeki cenini kesti.

Beraber yaşadığı David Ridley, doktor randevusu için önceden anlaştığı Lane'i hastaneye götürmek için eve erken geldi ve banyo küvetinde bir cenin gördü. Lane, partnerine 'düşük yaptığı' yalanını söyledi. Bunun üzerine Lane ile bebeği hızla hastaneye götürdü.

Amerikalı kadın, o sırada evde bilincini kaybetmiş halde yatan Wilkins hakkında ise Ridley'e hiçbir şey söylemedi.

Bir süre sonra bilinci yerine gelen Wilkins de ayılıp polisi aradı.

Yargıç Maria Berkenkotter, bu tür suçlar için verilen en yüksek ceza olan 100 yıl hapis cezasına çarptırdığı Lane'in saldırısını "mutfak bıçağıyla sezaryen yapmak" olarak tanımladı.

Mahkemede pişmanlık göstermeyen Lane'e konuşmak isteyip istemediği sorulduğunda ise yanıtı "Hayır" oldu.

Kürtaj tartışması

Associated Press haber ajansının aktardığına göre Lane, 2002 yılında 19 aylık erkek çocuğunu kaybetti. Yürütülen soruşturmada çocuğun boğularak öldüğüne ve kaza olduğuna hükmetti. Mahkemede Lane adına konuşan yakınları, Wilkins'e neden saldırdığını anlamadıklarını söyledi ancak, oğlunu kaybetmenin pişmanlığının da etkisi olabileceğini ifade etti.

Lane'in annesi ise mahkemede Wilkins ve ailesinden özür diledi. Annesi ayrıca, babasının da özür dilediği yazılı mektubu okudu.

Wilkins ise mahkeme sonrası gazetecilere açıklamasında adaletin yerini bulduğuna inandığını söyledi.

Lane, cinayete teşebbüsten suçlu bulunurken, anne rahmindeki bebeğin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunmaması ise tartışma yarattı.

Savcılar, doğmamış bebeğin yaşadığına dair kanıt bulunmadığı için bu hükme varıldığını savundu.

Colorado eyaletindeki Cumhuriyetçiler, anne rahmindeki cenini öldürmenin suç sayılması için yasa tasarısı sunarken, Demokratların reddetmesiyle yasa üçüncü defa Colorado'da reddedilmiş oldu.

Kürtaj hakkını destekleyenlerin itirazlarına rağmen ABD'de 38 eyalette cenin öldürmek cinayet sayılıyor.