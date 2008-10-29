Annenin öldüren öpücüğü!

Milliyet’te yayımlanan habere göre, ilk defa anne olan 32 yaşındaki Charlotte Karem hastanede doğum yaptıktan bir gün sonra dudağında uçuk çıktı. Talihsiz anne, dudaktaki yaranın bebeğine zarar verip vermeyeceğini hemşirelere sordu.Hemşire, panik yapmaya gerek olmadığı, uçuğun minik yavruya zarar vermesinin söz konusu olamayacağı, bir iki gün sonra yaranın kendiliğinden iyileşeceği cevabını verdi.Anne bir kaç gün sonra hastaneden tahliye edilerek evine gönderildi ancak kısa süre sonra bebek yaşamını yitirdi.Ölümle yıkılan kadın, gerçeği öğrenince asıl şoku o zaman yaşadı. Doktorlar bebeğin ölümüne kadının dudağındaki uçuğun neden olduğunu söyledi.Küçük Mira'nın bağışıklık sistemi herpes virüsüne karşı yeterince gelişmediği için hayatını kaybetti. Oysa doğum sırasında annenin dudağında benzer bir uçuk çıkmış olsaydı, bebek anne karnında bu virüse karşı bağışıklık sistemini geliştirmiş olacaktı. Böylelikle sıradan bir uçuk nedeniyle hayatını kaybetmeyecekti.