Annenin kızına veda mektubu kitap arasından çıktı

Hayatını kaybetmesine sayılı günler kalan bir annenin yıllar önce küçük kızına yazdığı veda mektubu, eski bir kitabın içinden çıktı.

Mektubu bulan ise İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Durham kentinde sahaf işleten Gordon Draper.

Draper, yanına bir de fotoğraf iliştirilmiş mektubu sahibine ulaştırmak için elinden geleni yapacağını söylüyor.

Sahaf dükkanının sahibi Draper, "Kesinlikle bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim" diyor ve "Umarım Bethany'i bulup mektubu geç de olsa doğru ellere ulaştırabiliriz" diyor.