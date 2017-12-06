Annenin kızına son vedası yürek burktu (3)

AYŞE İÇİN YÜRÜDÜLER

Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında öldürülen Ayşe Öztürk\'ün katil zanlıları Alparslan ve babası Hamza İşcan\'ın tutuklanarak cezaevine konuldu. İlçede \'Kadın Cinayetlerini Durduracağız\' platformunun öncülüğünde yaklaşık 200 kişilik kabalalık ellerinde Türk bayraklarıyla \'Ayşe için yürüdü.

100\'üncü Yıl Caddesi üzerinde bulunan belediye önünde toplanan yaklaşık 200 kişi Hürriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Kalabalık, \'Hükümet uyuma kadına sahip çık. Kadına kalkan ellerin kırılsın\', sloganları attı, \'Ayşe\'ler ölmesin\' dövizleri taşıdı. Muratlı Belediye Başkanı CHP’li Nebi Tepe, kadına yönelik her türlü baskı ve şiddetin affedilmesinin mümkün olmadığını belirterek, \"Bilinmesi gerekin ki kadınlar, başta aile olmak üzere toplumu ayakta tutan kahramanlardır. Kadınlar kuvvet olarak erkeklerden daha güçsüz gözükse de ne olursa olsun şiddeti kesinlikle hak etmemektedirler. İnsanlığın kadını veya erkeği yoktur. İnsana yapılan her türlü şiddeti esefle kınıyoruz” dedi.



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