Annenin isyan çığlığı: Devlet beni korumuyor!

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Eskişehir Kadın Platformu üyeleri ile birlikte adliye binası önünde düzenlenen kadına yönelik şiddetle ilgili basın açıklamasına katılan Güler Özkaranfil, 18 yıl önce eşi Fuat Demir’den boşandığını söyledi. Uzun süre kendisinin yanında kalan oğlu Muharrem Demir’in defalarca şiddetine maruz kaldığını öne süren Özkaranfil, son olarak 27 Temmuz 2011 tarihinde oturduğu Ömerağa Mahallesi’ndeki evine oğlunun balkon kapısından girdiğini belirtti. Oğlu Muharrem Demir’in kendisinden para istediği vermeyince bıçakla saldırdığını anlatan anne Özkaranfil, "Bıçaklı saldırıdan ona biber gazı sıkarak kurtuldum. Olayda kolumdan bıçakla yaralandım" diye konuştu.Oğlunun 67 ayrı suçtan polisten suç kaydığının bulunduğunu söyleyen Güler Özkaranfil, zaman zaman boşandığı eşi Fuat Demir tarafından da tehdit edildiğini öne sürdü. Hazırladığı basın açıklamasını okuyan ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Güler Özkaranfil şu iddialarda bulundu:"Oğlum ve boşandığım eşim tarafından ölümle tehdit ediliyorum. Tehditlerin ardından defalarca polise başvurmama, savcılığa suç duyurusunda bulunmama rağmen hiçbir önlem alınmadı. Polis evime zorla giren oğlumu sadece bir gece gözaltında tuttu ve sabahında tekrar evime geldiğinde şiddet gördüm, bıçaklandım. 67 ayrı suçtan sabıkası olan oğlum şuanda serbest ve ben bu yüzden kendi evime gidemiyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunmama rağmen bir sonuç alamadım. Oğlum daha önceden 6 ay evden uzaklaştırma almasına rağmen bu karar uygulanmadı. Ölmek istemiyorum. Beni korumayan polis, suç duyurumu dikkate almayan savcı ve konuyu çözmeye niyeti olmayan devletin tüm kurumları beni ölmeden önce korumak zorundalar."Yapılan konuşmaların ardından Güler Özkaranfil ile birlikte basın açıklamasına katılan kadınlar olaysız dağıldı.