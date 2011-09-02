Annenin feryadı: Oğluma sarılamadım!

T24 -







‘Bayramda görüşemedim’









Başbakan’dan yanıt yok







‘Tecrit sürüyor’



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı “Roman açılımı” toplantısında “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız” pankartı açan ve tutuklanan öğrencilerden Ferhat Tüzer’e kaldığı cezaevinde 6 ay “açık görüş” yasağı getirildi. Gerekçe ise cezaevinde “türkü” söylemek, yasada yazılı haliyle “emre itaatsizlik...” Bu yasak nedeniyle anne Hayat Tüzer, cezaevinin kapısından çevrildi.Trakya Üniversitesi Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ferhat Tüzer (22), iki arkadaşıyla, 14 Mart 2010’da Erdoğan’ın katıldığı “Roman Buluşması” toplantısında “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız” pankartı açtı. Yaka paça gözaltına alınan gençlerden Tüzer ile birlikte Berna Yılmaz mahkemece tutuklandı.Daha sonra hazırlanan iddianamede, Tüzer ve iki arkadaşının “DHKP/C terör örgütü üyesi olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 15’er yıla kadar hapis istendi. Savcının beraat istemine karşın mahkemeden tahliye kararı çıkmadı. Tüzer ve iki arkadaşı yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunuyor. Bu süreçte Tüzer, üniversiteden de atıldı.Şeker Bayramı’na girilirken anne Hayat Tüzer, Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan oğlundan uzakta üçüncü bayramını geçirdi. Anne Tüzer, bu bayram da oğluyla açık görüş cezası olduğu için görüşemediğini söyledi.Anne Tüzer, şöyle konuştu: “4 aydır hiç açık görüşe giremiyorum. En son 4 ay önce oğluma sarılabildim. Bir daha oğlumu hiç göremedim. Telefonla görüşüyoruz ancak. Bu bayram hiç görüş vermediler bize. Gerekçesi emre itaatsizlikmiş... Yani beraber türkü söylediler diye 6 ay açık görüş yasağı konulmuş. Bayram dolayısıyla açık görüş talep ettim. ‘Bizim memleketimiz Müslüman bir memleket. Dini bayramda küskünler barışır, evlatlarını göremeyen anneler görür’ diye cezaevi müdürlüğüne başvurdum. ‘kesinlikle olmaz, cezası bayramı da kapsıyor’ dediler.”Hayat Tüzer, bir annenin çocuğunu görmemesinin çok acı bir şey olduğunu belirterek “Bizim ülkemiz özgürlükler, demokrasi ülkesi deniliyor. Buna rağmen bana bu zulmü yaşatanlara ne diyeceğimi bilmiyorum” dedi.Erdoğan’a seslenen Tüzer, “Başbakan da olsa sonuçta bir baba. Evlatları var. Beni anlar diye düşünüyorum, ama beni hiç anlamadı” diye konuştu. Erdoğan’a mektup yazdığını, ancak yanıt alamadığını dile getiren Tüzer, şöyle konuştu: “Ferhat gibi haksız yere potansiyel suçlu olarak gösterilen çocuklara kıyılmasın. Yüreğim 2 yıldır yandı, çok acı çekiyorum. Cezaevleri suçlular için, ama benim oğlum suç işlemedi ki... Benim oğlum, milyonlarca öğrencinin sesini duyurmaya çalıştı. Başbakan’a ulaşmaya çalışıyorum, ama ulaşamıyorum. Kardeşim sen Başbakan’sın. Senden istemesin de gitsin Amerikan Başkanı’ndan mı istesin... Bizim Başbakanımızsın, tabii ki senden isteyecek.”Ferhat Tüzer’in avukatlarından Evrim Deniz Karatana, F tipi cezaevlerinde tecrit uygulamalarının devam ettiğini söyledi. Karatana, “Her gün yeni bir keyfi uygulamaya şahit oluyoruz. Yasaklar ve engellemeler üst boyutlarda” diye konuştu.