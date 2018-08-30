Annenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurdu (2)

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ABLASINI DA KAÇIRMIŞLAR Balıkesir'de Vade ve Hüseyin Duman çiftinin şu an 26 yaşında olan kızları D

30 Ağustos 2018 17:03

ABLASINI DA KAÇIRMIŞLAR
Balıkesir\'de Vade ve Hüseyin Duman çiftinin şu an 26 yaşında olan kızları D.B.\'nin de 10 yıl önce Muammer B.\'nin ağabeyi S.B. tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. 3 kızından ortancası olan D.B.\'nın evlenmesine izin veren anne Vade Duman, \"Ortanca kızım çocuk yaşta kaçırıldı. O zaman da karşıydım. Kendisinden 5 yaş büyük olan damadım ile evlenmesine istemeyerek de olsa müsaade ettim. Şimdi mutlu bir evlilikleri ve 2 çocukları var. Ama  Muammer B.\'nin durumu farklı. Geçen yıl 16 yaşında bir kız kaçırmış, ailesinin izniyle evlenmiş, sonra da o kızı ailesinin evine bırakmış. O aileyi yakmış. Şimdi evli olmasına rağmen benim kızım R.D.\'yi kaçırıp, bizi yaktı. Hem de kızımdan 10 yaş büyük. Kesinlikle evliliklerine izin vermeyeceğim. Benim canım yandı, artık başkalarının canı yanmasın\" dedi.

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