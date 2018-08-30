Annenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurdu (2)

ABLASINI DA KAÇIRMIŞLAR

Balıkesir\'de Vade ve Hüseyin Duman çiftinin şu an 26 yaşında olan kızları D.B.\'nin de 10 yıl önce Muammer B.\'nin ağabeyi S.B. tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. 3 kızından ortancası olan D.B.\'nın evlenmesine izin veren anne Vade Duman, \"Ortanca kızım çocuk yaşta kaçırıldı. O zaman da karşıydım. Kendisinden 5 yaş büyük olan damadım ile evlenmesine istemeyerek de olsa müsaade ettim. Şimdi mutlu bir evlilikleri ve 2 çocukları var. Ama Muammer B.\'nin durumu farklı. Geçen yıl 16 yaşında bir kız kaçırmış, ailesinin izniyle evlenmiş, sonra da o kızı ailesinin evine bırakmış. O aileyi yakmış. Şimdi evli olmasına rağmen benim kızım R.D.\'yi kaçırıp, bizi yaktı. Hem de kızımdan 10 yaş büyük. Kesinlikle evliliklerine izin vermeyeceğim. Benim canım yandı, artık başkalarının canı yanmasın\" dedi.