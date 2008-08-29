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Politika

Annenin adı yok!

AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan’ın kızının düğün davetiyesinde uygulamanın aksine anneler yer almadı

29 Ağustos 2008 03:00

Başbakan Erdoğan’ın ‘kara kutusu’ olarak bilinen AKP Mali ve İdari İşler Başkan Yardımcısı Mücahit Arslan’ın kız kardeşi, AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan’ın kızı Ayşe Arslan bugün evleniyor.

Düğün merasimi Tarım Bakanlığı Tesisleri içinde bulunan Göl Kenarı’nda yapılacak. Düğün davetiyesinde yaygın uygulamanın aksine aileleri babalar temsil etti ve annelerin ismi yer almadı. Davetiyede, “Evlatlarımız Ayşe ve Mevlüt Hilmi’nin nikâh ve düğün merasimlerinde mutluluğumuzu paylaşmanız bizi onurlandıracaktır...” ifadesine yer verildi.

Altına da gelin ve damadın babaları olarak M. İhsan Arslan ve Yaşar Ali Çınar’ın isimleri yazıldı.

Düğüne Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda bakan ve AKP’li vekilin de katılması bekleniyor.
İhsan Arslan’ın 5 çocuğunun en küçüğü olan Ayşe Arslan’ın nişanlısı Mevlüt Hilmi ile ABD’de öğrenim görürken tanıştığı öğrenildi.

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