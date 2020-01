'Annemin Yarası' filminin galası yapıldı

Başrollerini Ozan Güven, Belçim Bilgin, Meryem Uzerli, Okan Yalabık ve Bora Akkaş’ın paylaştığı 'Annemin Yarası'nın galası önceki gün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Galaya 1800 davetli katıldı.

Gecenin konukları arasında Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Murat Yıldırım, Emre Karayel, Engin Öztürk, İdil Fırat, Mahir İpek, Ayşegül Aldinç, Gülenay Kalkan ve Tarık Ünlüoğlu, Berrak Tüzünataç, Demet Sabancı da vardı. Lütfi Kırdar’ın girişine kadar serilen kırmızı halının sonunda tüm misafirleri orkestra karşıladı.

Gösterim öncesi toplu olarak basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncular, film hakkındaki duygularını kısa cümleler ile ifade etti. Ozan Güven, “Şahane bir film çektik. Uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Karar artık seyircinin” dedi.

Meryem Uzerli, “Çok derin ve güçlü bir hikâye çektik. Memnun kalacağınıza eminim” şeklinde konuştu.

Belçim Bilgin ise “İlk kez filmi hep birlikte izleyeceğiz.

Bir an önce o an gelsin istiyoruz. Çok mutlu olarak çalıştığımız, sahip olduğumuz her şeyi koyduğumuz bir film oldu.” dedi.