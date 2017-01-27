T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Annemi öldüren babama 10 yıl ceza az"

Baba, kendisini çok alkollü olduğu ve bir miktar da kokain aldığını ileri sürerek savundu

27 Ocak 2017 11:51

Almanya'nın Bremen kentinde geçen yıl eski eşini öldüren Yüksel Şahbaz (44), cinayetten 10 yıl hapis cezası aldı.  Çiftin büyük kızları Rabia Özdemir, bu cezaya, "Annemin hayatının karşılığı değil. Adil olan ömür boyuydu" diyerek isyan etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yüksel Şahbaz, geçtiğimiz yıl 13 Mart’ta, tartıştığı eski karısı Zeynep Özdemir’i (42), sabaha karşı saat 05.30 sıralarında biri 18 diğeri 7 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Zeynep Özdemir, kaldırıldığı hastanede 23 gün yaşama tutunmak için dirense de, geçtiğimiz yıl 5 Nisan’da hayatını kaybetti.

Hâkim de kadın

Yüksel Şahbaz, kendisini çok alkollü olduğu ve bir miktar da kokain aldığını ileri sürerek savundu.  Mahkeme başkanı kadın hâkim, cinayetin planlı gerçekleşmediği gerekçesiyle Şahbaz’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çiftin büyük kızları Rabia, bu cezaya, “Annemin hayatının karşılığı değil. Adil olan ömür boyuydu” diyerek isyan etti. 

ETİKETLER

AlmanyaBremenYüksel ŞahbazRabia ÖzdemirZeynep Özdemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24