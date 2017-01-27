"Annemi öldüren babama 10 yıl ceza az"

Almanya'nın Bremen kentinde geçen yıl eski eşini öldüren Yüksel Şahbaz (44), cinayetten 10 yıl hapis cezası aldı. Çiftin büyük kızları Rabia Özdemir, bu cezaya, "Annemin hayatının karşılığı değil. Adil olan ömür boyuydu" diyerek isyan etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yüksel Şahbaz, geçtiğimiz yıl 13 Mart’ta, tartıştığı eski karısı Zeynep Özdemir’i (42), sabaha karşı saat 05.30 sıralarında biri 18 diğeri 7 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Zeynep Özdemir, kaldırıldığı hastanede 23 gün yaşama tutunmak için dirense de, geçtiğimiz yıl 5 Nisan’da hayatını kaybetti.

Hâkim de kadın

Yüksel Şahbaz, kendisini çok alkollü olduğu ve bir miktar da kokain aldığını ileri sürerek savundu. Mahkeme başkanı kadın hâkim, cinayetin planlı gerçekleşmediği gerekçesiyle Şahbaz’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çiftin büyük kızları Rabia, bu cezaya, “Annemin hayatının karşılığı değil. Adil olan ömür boyuydu” diyerek isyan etti.