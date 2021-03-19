"Anneme, kendime ve kardeşime Koronavirüs aşısı yaptırmayacağım" diyen Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı

"Anneme, kendime ve kardeşime koronavirüs aşısı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum" açıklamasını yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı.

Aleyna Tilki, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmam. güvenmiyorum! İnsanları Korona değil, ilaçlar öldürüyor" paylaşımı tartışmaya neden olmuştu. Bir vatandaş, genç şarkıcıyı bu sözleri nedeniyle CİMER’e şikâyet etti.

Günaydın'ın haberine göre; söz konusu vatandaş, dilekçesinde "Aleyna Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki hakkında 'halkı korku ve paniğe sürüklediği' iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.