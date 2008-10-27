'Annem sert biriydi'

Türkan Şoray, annesinin çok korumacı ve sert birisi olduğunu, bunun nedenini şimdi anladığını söyledi.



CNNTürk'te yayınlanan "Işıltılar" programını hazırlayan Tahire Demircan'ı çekimleri Bodrum'da süren "Vurgun" dizisinin setinde konuk eden Türkan Şoray, bir dönem annesi ile küs kaldığını hatırlatarak, pişmanlığını anlattı: "İnsan hayatındaki bazı değerleri kaybettikten sonra fark ediyor, hayatında ne kadar önemli olduğunu, yeri olduğunu... Annem bana derdi ki, 'Kızım ah sen anne olduğun zaman anlayacaksın, annelik nedir' diye. Ben anne olduktan sonra annemi o kadar arıyorum ki, gerçekten hayatımızda çok önemliymiş."



Geçmişte annesi ile bir süre görüşmediğini ve bunun kendi hatası olduğunu vurgulayan Şoray, annesi ile o diyaloğu kuramadığını belirtti. Annesinin çok korumacı ve sert birisi olduğunu ve bunun nedenini şimdilerde anlayabildiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kim bilir ne kadar acı çekti, bunları şimdi hissediyorum. Bir dönem kaçtım ondan, bazen küstürdüm" dedi.



Kendisinden 23 yaş büyük birisiyle birlikte olmasının da aralarındaki sorunlardan birisi olduğunu belirten Şoray, "Çok farklı bir yaşam düşünüyordu benim için. Şimdi düşündüğüm zaman hak veriyorum, o zaman tabii insanın bazı yaşlarda aklı bir karış havada oluyor. Mutlaka haklı sebepleri vardır" diye konuştu.