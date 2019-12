‘Annem misin, ablam mı?’

Helin Avşar radyo programında ablası Hülya Avşar’a yıllardır tartışma konusu olan bu soruyu sordu



Hülya Avşar, sevgilisi Sadettin Saran’ın sahibi olduğu Radyo Pink’te program yapan kız kardeşi Helin Avşar’ın “Hell İnn” adlı programına konuk oldu. Helin Avşar, ablasına yıllardır merak edilen, hatta tartışma konusu olan soruyu yöneltti: “Sen benim annem misin, ablam mısın?” Hülya Avşar bu soruya şu sözlerle yanıt verdi: “Canım artık herkes biliyor annen olduğumu. Aramızdaki yaş farkına bakılacak olursa, aslında olurmuş da yani. Biraz sıksaydım bu yaşta bir çocuğum olurdu benim yani.” Hülya Avşar, radyo programında özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda da bulundu.



“Yazın evleniyorum”



Helin Avşar’ın, “Sadettin Bey’le evlendiğiniz haberleri doğru mu?” sorusuna “Evlenmedik” diyerek yanıt veren sanatçı, “Niyetimiz var, yaza doğru. Her an her saniye, hiç belli olmaz” dedi. Sadece bir çocuk yapmayı hayatındaki en büyük hatalardan biri olarak niteleyen Avşar, “Belki dört-beş çocuk daha yapabilirdim diye düşünüyorum. Kısmet... 44 yaşındayım, olabilir de...” diyerek çocuk yapmayı düşündüğünü de açıkladı.