'Annem canlı bombaya 'patlama' diye yalvardı'

T24 -

'BDP'liler kına yaksın'

'Önce öldürüp sonra özür diliyorlar'

Patlamada yaralanan 14 yaşındaki Ceylan , "Annem kadını görünce üzerine yürüdü. Boğuşmaya başladılar. Bomba yere düştü. Annem, 'Allah aşkına patlatma!' diye yalvardı. Annemle o kadın boğuşurken bomba patladı." ifadelerini kullandı.Patlamanın olduğu sırada annesinin yanında bulunan ve yaralanan Ceylan Belgin (14), o anları şöyle anlattı: "Bayram alışverişine çıkmıştık. Annem bir kadının elinde bomba olduğunu görünce üzerine doğru gitti. Sonra boğuşmaya başladılar. O sırada bomba yere düştü. Küçük kardeşim Veysel annemin hemen yanındaydı. Ben de kardeşim Hazal ile 4-5 metre mesafedeydik. Annem bir yandan bombayı almaya çalışıyor, bir yandan da 'Allah aşkına patlatma.' diyordu. Annemle saldırgan boğuşurken patlama oldu" dedi.Hatice Belgin'in eşi Kadri Belgin ise saldırıyı lanetledi. BDP'yi sert ifadelerle eleştiren Belgin, "Yeter artık! Kadınları, çocukları öldürerek hangi hakkı alacaksınız? Eşimi kaybettim. Oğlum yoğun bakımda. Böyle hak aranır mı? Bu bir vahşet. Hangi vicdan sahibi bu saldırıyı haklı görebilir? BDP'liler, il binasına astıkları siyah bezi indirsinler. Kına yaksınlar. Onların çocukları Antalya'larda tatil yapıyor, barlarda eğleniyor. En lüks kolejlerde okuyor.Burada bizim gibi garibanların çocukları ölüyor. Onlar hep rant peşindeler. Cahil insanları kandırarak dağa çıkarıyorlar. Üstlerine bomba bağlıyorlar. Bu mudur halkı düşünmek?" ifadelerini kullanıyor. Kendisinin de 'Zaza' olduğunu belirten Belgin, masum kadın ve çocukları öldürenlerin insanlıktan nasibini almadığını kaydediyor.Bölge halkına, çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulunan Kadri Belgin, "İnsanlarımız çocuklarına dini eğitim versin, insanlığı öğretsinler ki çocukları terör olaylarına karışmasın, masum insanları katletmesin." diyor.Kadri Belgin, PKK'nın 'özür' açıklamasına da tepki gösterdi. Belgin, "Önce öldürüp sonra özür diliyorlar. Kimi kandırıyorlar? Üstünüze bomba bağlayıp sokağa çıkarken, insanların öleceğini bilmiyor musunuz?" şeklinde konuşuyor.Hatice Belgin'in kardeşi Tahir Yolaşan da, bayram heyecanı yaşarken hüzne boğulduklarını belirtiyor. Bu cinayetleri işleyenlerin Kürtlerle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Yolaşan, terör örgütünün en büyük zararı Kürtlere verdiğini kaydediyor. Bütün Bingöl halkının kendilerinin acısını paylaştığını, binlerce insanın taziye ziyaretinde bulunduğunu dile getiriyor. PKK'nın gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığına işaret ediyor.