T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Annem bana böbreğini, ben de ona torun verdim'

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2000 yılında annesinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Duygu Çobanoğlu (39), 2002'de evlenip, 2004'te ise anne oldu

02 Nisan 2018 13:46

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 2000 yılında annesinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Duygu Çobanoğlu (39), 2002\'de evlenip, 2004\'te ise anne oldu. Çobanoğlu, \"Annem, bana böbreğini verdiğinde evleneceğimi düşünemiyordu. O bana böbreğini verdi, ben ona torun verdim\" dedi.
Antalya\'nın Finike ilçesinde oturan Duygu Çobanoğlu, 18 yıl önce aşırı iştahsızlık, halsizlik ve ayaklarında şişlik şikayetiyle Finike Devlet Hastanesi\'ne gitti. Kronik böbrek hastalığı teşhisi konulan Çobanoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ne sevk edildi. Çobanoğlu, annesi Hatice Bozdoğan\'ın verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. Nakilden 2 yıl sonra Abdurrahman Çobanoğlu ile evlenen Duygu Çobanoğlu, doktorlarından olur aldıktan 2 yıl sonra da aynı hastanede doğum yaptı.
DOĞUMA İZİN VERİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde annesinden aldığı böbrekle sağlığına kavuştuğunu, ardından mutlu evlilik yaptığını, doktorlarının izni ve takibi sonucu hamile kaldığını anlatan Duygu Çobanoğlu, \"Nakilden 1 yıl sonra doktorlarım, çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. 2004 yılında bebeğimiz oldu. Annem, bana böbreğini verdiğinde evleneceğimi düşünemiyordu. Annem bana böbreğini verdi, ben de ona torun verdim. Şu an ortaokul son sınıf öğrencisi oğlum Mustafa\'yı iyi ki dünyaya getirmişim\" diye konuştu. 
Nakilden sonra çocuk doğurmak isteyenlere tavsiyede de bulunan Çobanoğlu, \"Beslenmelerine, yaşamlarına ve doktorlarının tavsiyelerine uysunlar, çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşasınlar\" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ni evi gibi sayan 18 yıllık nakilli Duygu Çobanoğlu, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol AKKIRANTALYA DHAANTALYADuyguAntalya FinikeFinike Devlet HastanesiKronikAkdenizHastanesi Organ Nakli MerkeziHatice BozdoğanNakildenAbdurrahmanDOĞUMAVERİLDİ AkdenizHastanesiAnnemMustafaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24