'Annem bana böbreğini, ben de ona torun verdim'

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 2000 yılında annesinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Duygu Çobanoğlu (39), 2002\'de evlenip, 2004\'te ise anne oldu. Çobanoğlu, \"Annem, bana böbreğini verdiğinde evleneceğimi düşünemiyordu. O bana böbreğini verdi, ben ona torun verdim\" dedi.

Antalya\'nın Finike ilçesinde oturan Duygu Çobanoğlu, 18 yıl önce aşırı iştahsızlık, halsizlik ve ayaklarında şişlik şikayetiyle Finike Devlet Hastanesi\'ne gitti. Kronik böbrek hastalığı teşhisi konulan Çobanoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ne sevk edildi. Çobanoğlu, annesi Hatice Bozdoğan\'ın verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. Nakilden 2 yıl sonra Abdurrahman Çobanoğlu ile evlenen Duygu Çobanoğlu, doktorlarından olur aldıktan 2 yıl sonra da aynı hastanede doğum yaptı.

DOĞUMA İZİN VERİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde annesinden aldığı böbrekle sağlığına kavuştuğunu, ardından mutlu evlilik yaptığını, doktorlarının izni ve takibi sonucu hamile kaldığını anlatan Duygu Çobanoğlu, \"Nakilden 1 yıl sonra doktorlarım, çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. 2004 yılında bebeğimiz oldu. Annem, bana böbreğini verdiğinde evleneceğimi düşünemiyordu. Annem bana böbreğini verdi, ben de ona torun verdim. Şu an ortaokul son sınıf öğrencisi oğlum Mustafa\'yı iyi ki dünyaya getirmişim\" diye konuştu.

Nakilden sonra çocuk doğurmak isteyenlere tavsiyede de bulunan Çobanoğlu, \"Beslenmelerine, yaşamlarına ve doktorlarının tavsiyelerine uysunlar, çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşasınlar\" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ni evi gibi sayan 18 yıllık nakilli Duygu Çobanoğlu, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

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