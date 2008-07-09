Annelikte kahve uyarısı

Fazla kahve tüketiminin doğurganlık sorunu yaşayan kadınlarda çocuk sahibi olma olasılığını düşürdüğü iddia edildi.



BARCELONA - İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen İnsan Üreme Sağlığı Kongresi’nde sunulan bir bildiride, doğurganlık sorunu yaşayan kadınlarda günde 4 fincanın üzerinde kahve tüketiminin, çocuk sahibi olma olasılığını daha da düşürdüğü öne sürüldü.



Hollanda’daki Radbourd Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren uzmanlardan tarafından sunulan bildiride, aşırı miktarda kahve tüketiminin yanında, içki ve sigara kullanımının ile aşırı kilonun, kısırlık tedavisi gören kadınlarda çocuk sahip olma olasılığını düşürdüğü iddia edildi.



DOĞAL HAMİLELİK İHTİMALİ YÜZDE 5



Uzmanlara göre, bol miktarda kahvenin yanı sıra, içki ve sigara içen, aşırı kilolu olan ve “tüp bebek” tedavisi gören 36 yaşındaki bir kadının doğal yollarla hamile kalma olasılığı yüzde 5 düzeyinde bulunuyor. Aynı kadının normal kilolu olması, fazla içki ve kahve ile sigara içmemesi halinde, hamile kalma olasılığı yüzde 15 düzeyine çıkıyor.